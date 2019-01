Robin van Persie heeft nog geen beslissing genomen over wat hij na zijn loopbaan wil doen. De aanvaller van Feyenoord, bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer, weet nog niet of hij het trainersvak in wil.

"Dat lijkt me wel leuk, maar ik weet het echt nog niet. Ik moét straks niks meer, dus ik bekijk later wel hoe ik er op dat moment over denk", zei Van Persie woensdag op het trainingskamp van Feyenoord in het Spaanse Marbella tegen de NOS.

"Ik ben ook niet bezig met trainer worden, al heb ik er wel contact over gehad met Eric Gudde (directeur KNVB, red.). Hij heeft de opties neergelegd voor een eventueel traject na mijn loopbaan, maar er is nog niks besloten."

De 35-jarige Van Persie, die dit seizoen in dertien competitieduels zeven keer scoorde, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dit jaar een punt achter zijn loopbaan wil zetten en staat nog altijd vierkant achter die keuze.

'Ik moet de coach van mijn eigen leven worden'

De aanvoerder van Feyenoord kijkt zelfs een beetje uit naar het moment dat hij profvoetballer af is. Tijdens zijn vakantie in Dubai in december won Van Persie al advies in bij Nemanja Vidic, tussen 2012 en 2014 zijn ploeggenoot bij Manchester United.

"Hij is nu 3,5 jaar gestopt en zei heel passend: als je eenmaal gestopt ben, dan moet je de coach van je eigen leven worden", aldus Van Persie, die in zijn loopbaan voor Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe speelde.

"Als voetballer wordt alles voor je geregeld en bepaald door teammanagers en coaches. Als dat wegvalt, moet je de coach van je eigen leven worden. Dat is moeilijk als er je hele leven voor je gedacht is, maar ik ga het wel proberen."

Hoewel Feyenoord in de Eredivisie op grote achterstand staat van koploper PSV (twaalf punten) en nummer twee Ajax (tien punten) en de landstitel buiten bereik is, kan Van Persie zijn loopbaan nog wel afsluiten met een prijs.

De Rotterdammers bereikten vorige maand de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker en nemen het daarin op tegen Fortuna Sittard. Feyenoord hervat de competitie op zaterdag 19 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.