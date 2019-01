Oussama Assaidi heeft woensdag na een half jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor FC Twente. De dertigjarige aanvaller kwam in actie in een besloten oefenduel met SF Lotte (1-1).

Assaidi stond aan de aftrap en deed 33 minuten mee tegen de derdedivisionist uit Duitsland. Voor de Marokkaanse aanvaller waren het zijn eerste minuten sinds hij afgelopen zomer een zware knieblessure opliep.

Twente kwam in de oefenwedstrijd na dertien minuten op achterstand, waarna Tom Boere de stand in de 39e minuut gelijktrok. Doelman Jorn Brondeel voorkwam een nederlaag voor de Tukkers door twintig minuten voor tijd een strafschop te stoppen.

"Het voelt top om weer mijn eerste minuten te hebben gemaakt", zei Assaidi na afloop van het treffen in Enschede. "Alle lof en complimenten aan de medische staf. Het was een zware en lange tijd. Laten we hopen dat ik zo snel mogelijk negentig minuten kan maken."

FC Twente wil weer naar Eredivisie promoveren

Assaidi liet eind 2016 zijn contract bij Al-Ahli ontbinden en tekende vervolgens een contract tot medio 2019 bij Twente. Sindsdien kwam de voormalige aanvaller van Liverpool tot 34 duels, waarin hij negen keer scoorde.

De rentree van Assaidi is een belangrijke opsteker voor Twente. De club uit Enschede, die vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde, wil in de tweede seizoenshelft mee blijven doen om de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

De ploeg van trainer Marino Pusic bezet momenteel de vierde plek met een achterstand van twee punten op koploper FC Den Bosch. Twente hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht.

