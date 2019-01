Maximilian Wöber staat mogelijk voor een winters vertrek bij Ajax. De Amsterdammers zijn naar verluidt in verregaande onderhandelingen met Sevilla over een transfer van de verdediger.

De nummer drie van de Spaanse Primera División zou volgens De Telegraaf bereid zijn een transfersom van 14 miljoen euro te betalen voor de twintigjarige Wöber, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Ajax.

Revien Kanhai, de zaakwaarnemer van Wöber, bevestigt de interesse van Sevilla in gesprek met VI. "Het is geen makkelijke keuze, want hij wil graag wekelijks aan spelen toekomen en een goed perspectief hebben. Daarom bekijken we wat momenteel het beste voor zijn carrière is."

Door de komst van de Argentijn Lisandro Magallán van Boca Juniors heeft Wöber minder zicht op speeltijd bij Ajax. In de eerste seizoenshelft was hij de vaste vervanger van Matthijs de Ligt of Daley Blind in het centrum van de verdediging.

Wöber speelt sinds de zomer van 2017 bij Ajax. De Oostenrijker werd toen voor een transfersom van ruim 7 miljoen euro overgenomen van Rapid Wien.

Wöber met Ajax op trainingskamp in Orlando

Wöber speelde dit seizoen zestien duels voor Ajax, waarvan acht in de Eredivisie en zes in de Champions League. Daarin was hij goed voor twee assists.

Ajax is nog tot en met 12 januari op trainingskamp in het Amerikaanse Orlando. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt daar oefenduels met Flamengo (10 januari) en São Paulo (12 januari).

De Amsterdammers hervatten de competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. In februari en maart komt Ajax in actie tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.