Willem II moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Berry van Gool verlaat de Tilburgers na een periode van 5,5 jaar, zo heeft de club woensdag bekendgemaakt.

Maandenlang overleg tussen de directie en de raad van commissarissen van Willem II heeft tot het vertrek van Van Gool geleid. Zijn contract loopt komende zomer af, maar hij treedt per 14 januari al terug.

"Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 5,5 jaar bij deze prachtige club", zegt Van Gool op de website van de Eredivisionist in een reactie op zijn vertrek.

"Na een moeizame start in 2013 in de Eerste Divisie, hebben we met alle geledingen binnen de club op krachtige wijze samengewerkt om de club omhoog te brengen. Ik heb genoten van de intensieve en mooie samenwerking met supporters, sponsoren, medewerkers en vele vrijwilligers bij de club."

In het eerste seizoen met Van Gool als algemeen directeur promoveerde Willem II als kampioen van de Eerste Divisie naar de Eredivisie. In de daaropvolgende jaren eindigden 'De Tricolores' achtereenvolgens als negende, zestiende en twee keer als dertiende.

Van Gool was geliefd onder de Willem II-fans, zo blijkt uit dit spandoek in augustus 2018. (Foto: ProShots)

Van Gool stond vorig jaar onder druk

Vorig jaar augustus zegde de raad van commissarissen plots het vertrouwen in Van Gool op, die desondanks aanbleef. De commotie leidde er toen toe dat commissarissen Jack Buckens en Jan Scheerlinck zélf vertrokken.

Jan van der Laak, interim-voorzitter van de raad van commissarissen van Willem II, is Van Gool dankbaar voor het werk dat hij heeft geleverd. "Willem II is een club die momenteel meer dan gezond is en klaar is voor een volgende fase in haar bestaan, zowel op sportief als op financieel gebied", laat hij weten.

Van Gool vormt samen met Joris Mathijsen de directie van Willem II. De oud-verdediger van de club, die ook voor AZ, Hamburger SV, Málaga, Feyenoord en het Nederlands elftal speelde, ging in juni 2016 aan de slag als technisch directeur.

Willem II, dat momenteel op trainingskamp is in Spanje, presteert dit seizoen wisselvallig onder trainer Adrie Koster. De Tilburgse club won vijf keer, speelde vier keer gelijk, verloor acht keer en staat daarmee twaalfde.

