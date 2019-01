Chelsea-coach Maurizio Sarri heeft geen goed woord over voor de manier waarop dinsdag de beslissing viel in het League Cup-duel met Tottenham Hotspur (1-0). Volgens de Italiaan is de Engelse arbitrage nog niet klaar voor het gebruik van de VAR.

Het doelpunt van Tottenham kwam na veel commotie tot stand. Harry Kane werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, maar arbiter Michael Oliver constateerde dat de spits vlak daarvoor buitenspel stond.

Op aanraden van de videoscheidsrechter werd die beslissing echter teruggedraaid. De thuisploeg kreeg daardoor alsnog een strafschop, die door Kane benut werd.

"Ik heb de videobeelden van onze eigen camera gezien en daarop is te zien dat Kane buitenspel stond. Onze camera stond op dezelfde lijn als Kane", aldus een boze Sarri. Op het beeld dat door de VAR werd gebruikt, leek Kane juist níét buitenspel te staan.

"Maar het belangrijkste was dat de grensrechter stopte met lopen", ging de Chelsea-coach verder. "Hij volgde de bal niet en dat was van grote invloed op onze verdedigers. Op dit moment zijn de Engelse scheidsrechters er gewoon nog niet klaar voor om de VAR te gebruiken."

Harry Kane heeft Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga kansloos gelaten bij de strafschop. (Foto: ProShots)

VAR per volgend seizoen in Premier League

In tegenstelling tot de meeste grote Europese competities wordt in de Premier League pas vanaf volgend seizoen met de VAR gewerkt, maar in de League Cup is het hulpmiddel dus al wél geïntroduceerd. Sarri vindt dat raar.

"De scheidsrechters moeten zich beter verdiepen in het systeem. Het is heel gek dat de VAR in de Premier League nog niet gebruikt wordt, maar in de League Cup wel", aldus de oud-coach van Napoli.

Tottenham-coach Mauricio Pochettino was iets milder, al sprak ook hij zijn zorgen uit over de rol die de VAR in de internationale competities speelt. "Volgens mij is niemand er nog echt blij mee", zei hij.

"Het is mooi als een beslissing in jouw voordeel uitvalt, maar het voelt niet goed om een wedstrijd op deze manier te winnen. Ik ben voorstander van technologie, maar wel op een manier waarbij het voor iedereen duidelijk is. Dat is nu niet het geval."

De return tussen Chelsea en Tottenham Hotspur is op dinsdag 22 januari. De andere halve finale van het tweede Engelse bekertoernooi gaat tussen Manchester City en Burton Albion.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League