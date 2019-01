Riechedly Bazoer vindt zijn tijdelijke overstap van VfL Wolfsburg naar FC Utrecht een logische keuze. De voormalige Ajacied hoopt in zijn geboorteplaats een mooie tweede seizoenshelft te beleven.

Maandag werd verrassend bekend dat de 22-jarige Bazoer een huurcontract tot en met het einde van het seizoen heeft getekend bij de nummer vier van de Eredivisie. Wolfsburg verhuurde hem voor de winterstop al aan FC Porto.

"Ik heb bij Elinkwijk in de jeugd gespeeld en ben geboren en getogen in Utrecht. Mijn ouders wonen er nog en FC Utrecht is een mooie club met een goed team. Ik dacht: waarom niet?", zegt Bazoer bij FOX Sports over zijn keuze voor FC Utrecht.

Het hielp volgens de zesvoudig international ook mee dat hij in de Domstad niet alleen maar onbekenden treft. "Ik kende met Oussama Tannane, Urby Emanuelson en Joris van Overeem al een paar spelers. Dat ging makkelijk, en ik ben goed opgevangen."

Riechedly Bazoer tussen zijn nieuwe teamgenoten bij het trainingskamp in Spanje. (Foto: ProShots)

'We kunnen nog meedraaien in de top'

FC Utrecht is onder trainer Dick Advocaat, die begin dit seizoen Jean-Paul de Jong opvolgde, bezig aan een sterk seizoen. De drievoudig bekerwinnaar is opgeklommen naar de vierde plek in de Eredivisie.

Volgens Bazoer zit er mogelijk nog meer in. "We staan nu vierde en dat is een goede positie, maar we kunnen nog wel meedraaien in de top", aldus de middenvelder.

De geboren Utrechter begon zijn profloopbaan bij Ajax, dat hem in 2012 overnam van PSV. Als speler van de 33-voudig landskampioen werd hij in het seizoen 2015/2016 verkozen tot Talent van het Jaar.

Bazoer vertrok in januari 2017 na 71 duels in het eerste elftal van de Amsterdammers voor 12 miljoen euro naar Wolfsburg, maar in Duitsland brak hij niet door. In de afgelopen maanden moest hij het ook bij Porto met een bijrol doen.