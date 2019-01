Real Madrid-trainer Santiago Solari eist meer van zijn spelers. De 42-jarige Argentijn ergert zich vooral aan het gebrek aan scherpte in de openingsfase van de wedstrijd.

"We moeten echt meer opletten in de eerste minuten van de wedstrijden. Iedereen moet hier scherper op zijn", zei Solari dinsdag in de aanloop naar de heenwedstrijd op bezoek bij Leganes in de achtste finales van de Copa del Rey.

"Leganes heeft een solide ploeg. We moeten op onze hoede zijn en onze kansen pakken in de aanval. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat we een goed resultaat kunnen behalen."

Real Madrid kwam afgelopen zondag in de competitiewedstrijd in eigen huis tegen Real Sociedad al na drie minuten op een 0-1-achterstand en dat was vorige week bij Villarreal ook al het geval.

De 'Koninklijke' liep daardoor tot twee keer toe puntenverlies op (0-2 tegen Real Sociedad en 2-2 tegen Villarreal) en zag de achterstand op koploper FC Barcelona oplopen tot maar liefst tien punten.

Ramos wees met beschuldigende vinger naar VAR

Aanvoerder Sergio Ramos wees na de nederlaag tegen Real Sociedad met de beschuldigende vinger naar de videoscheidsrechter (VAR), omdat hij vond dat Real Madrid recht had op meerdere strafschoppen.

"Ik heb het systeem altijd verdedigd, maar dit moet verbeterd worden. Wat ik heb gezien is schandalig", stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken.

Solari wilde dinsdag niet zo ver gaan, maar hij gaf wel te kennen dat de VAR wat hem betreft wat kinderziektes heeft en dat die er zo snel mogelijk uit moeten worden gehaald.

"We klagen niet over de VAR. We hebben wel het recht om ons te verdedigen. De technologie is niet het probleem, maar de regels eromheen en die moeten worden verduidelijkt", vertelde hij.

"Als toeschouwer zijnde heb ik soms geen flauw idee hoe het werkt. Dat betekent dat er genoeg ruimte voor verbetering is, maar dat zal ongewtijfeld een kwestie van tijd zijn."

Solari niet van plan veel spelers te sparen

Solari is niet van plan om tegen Leganes veel spelers te sparen. Hij wil het treffen gebruiken om vertrouwen op te doen met het oog op de competitie en het tweeluik met Ajax in de achtste finales van de Champions League.

"De Copa del Rey is een ontzettend belangrijk toernooi voor ons. We benaderen die op dezelfde manier als de competitie en de Champions League. Bij Real Madrid willen we elke wedstrijd winnen."

Real Madrid won eind vorig jaar wel voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in vijf jaar het WK voor clubs. De Spanjaarden waren in de finale met 4-1 veel te sterk voor Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Solari is pas sinds kort de eindverantwoordelijke bij Real Madrid. Hij volgde destijds de al na een paar maanden ontslagen Spanjaard Julen Lopetegui op.

