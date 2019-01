Marcel Brands heeft dinsdag promotie gemaakt bij Everton. De 56-jarige Brabander is toegetreden tot de directie van de Engelse club.

"De toetreding van Brands tot het bestuur is een belangrijke stap voor Everton. Zo krijgt hij een prominentere plek binnen onze vereniging", zei directeur Denise Barrett-Baxendale na een algemene vergadering.

Brands was het afgelopen jaar director of football bij Everton, maar hij is door zijn rangverhoging nu niet alleen verantwoordelijk voor het selectiebeleid, maar voor de algehele voetbalstrategie.

De geboren Bosschenaar kwam afgelopen zomer over van PSV. Hij fungeerde in Eindhoven sinds 2010 als technisch directeur en won met de Eindhovenaren drie landstitels (2015, 2016 en 2018) en een KNVB-beker (2012).

Nadat hij in 1997 stopte als speler, werkte Brands ook als technisch directeur bij RKC Waalwijk en AZ. Hij combineerde die functie bij RKC met die van algemeen directeur.

Brands bezig aan eerste buitenlandse avontuur

Bij Everton is Brands bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Zijn eerste klus in juni was het aanstellen van een nieuwe manager, wat uiteindelijk de Portugees Marco Silva werd.

Brands trok vervolgens ook de nodige spelers aan, waaronder maar liefst drie (Bernard, Yerry Mina en André Gomes) op de slotdag van de transfermarkt op 31 augustus.

Everton staat er halverwege de competitie redelijk voor. De 'Toffees' bezetten na 21 speelrondes met 27 punten de elfde plaats in de Premier League.

Everton bereikte afgelopen zaterdag de vierde ronde van de FA Cup. De blauwe formatie won in eigen huis nipt met 2-1 van vierdedivisionist Lincoln City.

