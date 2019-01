FC Barcelona heeft dinsdag de eerste versterking voor volgend seizoen binnengehaald. De Spaanse topclub verzekerde zich van de diensten van de negentienjarige Franse Toulouse-verdediger Jean-Clair Todibo.

FC Barcelona hoeft geen transfersom te betalen voor Todibo, aangezien zijn contract bij Toulouse komende zomer afloopt.

Todibo geldt dit seizoen in de Franse competitie als een van de revelaties. Hij maakte in de tien wedstrijden die hij tot dusver in het centrum van de verdediging speelde een sterke indruk.

De jeugdinternational kwam echter sinds begin november niet meer in actie, omdat de onderhandelingen met Toulouse over een eventuele contractverlenging uiterst stroef verliepen.

Todibo verruilde in 2016 de jeugdopleiding van FC Les Lilas voor die van Toulouse, waarvoor hij op 19 augustus 2018 debuteerde in het eerste elftal in de streekderby tegen Girondins Bordeaux.

Todibo mogelijke opvolger van Piqué

FC Barcelona ziet in Todibo een mogelijke opvolger voor Gerard Piqué. De Spaanse verdediger begint met zijn 31 jaar al behoorlijk op leeftijd te raken en ging de afgelopen maanden een paar keer knullig in de fout.

De Catalanen zouden ook nog altijd geïnteresseerd zijn in Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. De leeftijdsgenoot van Todibo moet naar verluidt meer dan 70 miljoen euro kosten.

FC Barcelona is aan een goed seizoen bezig. De ploeg van trainer Ernesto Valverde gaat riant aan kop in de Primera Division en is ook nog altijd actief in de Champions League en Copa del Rey.

Barça speelt donderdag op bezoek bij Levante de heenwedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey en neemt het zondag in eigen huis op tegen Eibar in de Primera Division.

