Het Sportpark Thorbeckepark in de Utrechtse wijk Ondiep wordt vernoemd naar Wesley Sneijder, zo heeft het stadsbestuur dinsdag bekendgemaakt. Het sportpark is de thuisbasis van de amateurclub DHSC.

Fusieclub DHSC ontstond uit onder meer DOS, de eerste club van Sneijder. De inmiddels 34-jarige middenvelder van het Qatarese Al-Gharafa verruilde de amateurclub in 1991 voor de jeugdopleiding van Ajax.

Sneijders jongere broer Rodney (27) speelt in het eerste elftal van DHSC en zijn oudere broer Jeffrey (36) is assistent-trainer van de ploeg. Rodney Sneijder speelde nog in de Eredivisie voor FC Utrecht en RKC Waalwijk.

Sneijder zegt in een eerste reactie dat hij vereerd is dat DHSC voortaan op Sportpark Wesley Sneijder speelt. "Hoewel ik al een tijdje in het buitenland woon en werk, is mijn hart altijd rood-wit van de stad Utrecht gebleven", reageert de 134-voudig international, die in september afscheid nam bij Oranje.

"Ik ben er daarom heel trots op dat er in 'mijn' Ondiep een sportcomplex naar mij wordt vernoemd. Dat het een idee is van een groep betrokken buurtbewoners, maakt het voor mij nog meer bijzonder. Ik hoop dat hiermee heel veel mensen – vooral kinderen en jongeren – te stimuleren om te gaan sporten."

Mogelijk komt er nog officiële onthulling

Sportpark Thorbeckepark werd in 2007 aangelegd en ligt in de wijk Ondiep tussen de Thorbeckelaan, de Royaards van den Hamkade en de Marnixlaan.

De gemeente overlegt nog met Sneijder, de wijkraad en het sportpark over een officiële onthulling van de naam Sportpark Wesley Sneijder, later dit jaar.