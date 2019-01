Ridgeciano Haps is dinsdagmiddag met Feyenoord vertrokken op trainingskamp naar het Spaanse Marbella. De linksback is hersteld van zijn bovenbeenblessure en maakt net als jongelingen Mats Knoester en Jordy Wehrmann deel uit van de 29-koppige selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Haps, vorig seizoen basisspeler in De Kuip, raakte in de voorbereiding geblesseerd en speelde deze jaargang nog geen minuut in de Eredivisie. Mogelijk maakt de 25-jarige Haps vrijdag zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het trainingskamp van de Rotterdammers duurt tot en met zondag.

Verdediger Knoester en middenvelder Wehrmann mogen ook hopen op minuten tegen de koploper van de Bundesliga. Het tweetal speelt normaal gesproken zijn wedstrijden voor Jong Feyenoord.

Trainer Van Bronckhorst beschikt in Marbella over zijn volledige selectie. De Rotterdamse club bereidt zich in de Spaanse kustplaats voor op het tweede deel van het Eredivisie-seizoen.

De eerste Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord in 2019 is op zaterdag 19 januari uit tegen PEC Zwolle. Een week later staat in De Kuip de Klassieker tegen Ajax op het programma.

Van Bronckhorst mogelijk in gesprek over toekomst

Mogelijk praat de clubleiding van Feyenoord in Marbella al met Van Bronckhorst over diens toekomst. De trainer beschikt over een aflopend contract en deze maand wordt besloten of hij doorgaat.

Van Bronckhorst is al sinds mei 2015 hoofdtrainer van Feyenoord en de club won onder zijn leiding de landstitel (2017), twee KNVB-bekers (2016 en 2018) en twee Johan Cruijff Schalen (2017 en 2018).