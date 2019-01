Pepe keert per direct terug bij FC Porto. De 35-jarige verdediger heeft dinsdag een contract tot medio 2021 getekend bij de koploper van de Portugese competitie.

Pepe zat zonder club nadat Besiktas in december besloot zijn contract te ontbinden. De 103-voudig international van Portugal was een vaste basisspeler bij de Turkse club, maar zijn salaris drukte naar verluidt te veel op de begroting.

Door zijn transfer naar Porto keert Pepe na ruim elf jaar terug in Portugal. De geboren Braziliaan stond tussen 2004 en 2007 al onder contract bij de 28-voudig landskampioen. Hij maakte in 2001 bij CS Marítimo zijn debuut in het betaald voetbal.

In zijn eerste periode bij Porto won Pepe onder meer twee landstitels en de wereldbeker voor clubs. In 2007 dwong de Portugees een transfer af naar Real Madrid, waar hij tot 2017 onder contract stond.

Pepe in actie tijdens zijn eerste periode voor FC Porto. (Foto: ANP)

Pepe moet FC Porto aan landstitel helpen

Door zijn sterke optredens bij Porto dwong Pepe in 2007 een plek af in het Portugese elftal. Hij maakte in november van dat jaar zijn debuut voor de 'Seleção das Quinas', waarmee hij in 2016 het EK in Frankrijk won.

In de herfst van zijn carrière moet Pepe regerend kampioen FC Porto aan de 29e landstitel in de clubhistorie helpen. De ploeg van trainer Sérgio Conceiçao gaat momenteel aan kop in de Primeira Liga met een voorsprong van zes punten op naaste belager SC Braga.

Nummer drie Benfica heeft zeven punten minder dan de koploper. Het Sporting CP van trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost volgt op de vierde plek met een achterstand van acht punten op Porto.