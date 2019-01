Egypte is dinsdag gekozen als gastland voor de Afrika Cup van 2019. Het Noord-Afrikaanse land vervangt Kameroen, waarvan in november de status van organisator werd ontnomen.

Reden om Kameroen de organisatie te ontnemen was dat het land niet genoeg voorbereid zou zijn op het toernooi.

Afrikaanse landen hadden vervolgens tot en met 31 december de kans om zich te melden als kandidaatorganisator. Marokko werd genoemd als reële optie, maar de strijd ging uiteindelijk tussen Zuid-Afrika en Egypte.

De beslissing stond eigenlijk gepland voor woensdag, maar werd plotseling 24 uur naar voren gehaald. Na een stemming (zestien voor, één tegen) kwam Egypte als winnaar uit de bus.

Egypte was drie keer eerder organisator

Het wordt de vierde keer dat Egypte de Afrika Cup organiseert. De vorige keer was in 2006, toen 'De Farao's' in eigen land de titel pakten, en ook in 1986 en 1959 was Egypte het gastland. Twee jaar geleden verloor Egypte de finale in Gabon met 2-1 van Kameroen.

De editie van 2019 begint op 15 juni en de finale is op 7 juli. De afgelopen jaren werd het toernooi steevast in de winter gehouden, maar daar wordt nu van afgeweken om niet te dubbelen met het programma in de Europese competities.

Voor Clarence Seedorf wordt de Afrika Cup komende zomer zijn eerste grote toernooi als bondscoach van Kameroen. De 87-voudig international Oranje-international wordt geassisteerd door Patrick Kluivert.