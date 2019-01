Mauricio Pochettino is nog lang niet uitgekeken op Tottenham Hotspur. De Argentijnse coach hoopt dat hij voor een langere periode aan de Londense club verbonden kan blijven.

"Ik hoop dat ik in totaal twintig jaar coach van Tottenham kan zijn, dat klinkt fantastisch. Daarna kijk ik wel of ik wil vertrekken of dat ik mijn trainersloopbaan hier wil beëindigen", zei Pochettino maandagavond op een persconferentie voor het duel met Chelsea in de halve finales van de League Cup tegen de BBC.

De 46-jarige Pochettino is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen bij Tottenham Hotspur, dat het contract van de oud-voetballer in mei vorig jaar nog verlengde tot medio 2023. Ondanks die doorlopende verbintenis wordt Pochettino de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met andere clubs.

Vooral Manchester United, dat na dit seizoen op zoek moet naar een vaste coach als opvolger van interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer, zou volgens Britse media interesse hebben in de diensten van de coach van de 'Spurs'.

Pochettino weet niet of hij voorbeeld Wenger moet volgen

Hoewel Pochettino overweegt voor de rest van zijn loopbaan bij Tottenham te blijven, twijfelt de Argentijn ook sterk of hij wel het voorbeeld van Arsène Wenger moet volgen. De 69-jarige Fransman vertrok vorig jaar na 22 jaar bij Arsenal en is daarmee de langstzittende manager ooit in de Premier League.

"Als ik de mogelijkheid krijg, wil ik Arsène wel vragen of hij blij is met de manier waarop hij vertrokken is", aldus Pochettino. "In mijn ogen was het namelijk niet helemaal eerlijk hoe hij in zijn laatste seizoen werd behandeld. Ik weet daarom nog niet of ik net zo lang als hij bij één club wil blijven."

Pochettino, die zijn trainersloopbaan in 2009 begon bij Espanyol en ook anderhalf seizoen coach was van Southampton, is voorlopig in ieder geval niet bezig met een vertrek bij Tottenham. "Ik wil deze club helpen om historie te schrijven. Dat brengt de nodige druk met zich mee, maar dat vind ik juist prettig."

'We moeten anders te werk gaan'

Tottenham moet volgens Pochettino wel anders gaan denken als de club elk seizoen mee wil doen om de titel in de Premier League. Hij doelt daarmee op onder meer het transferbeleid van de tweevoudig kampioen van Engeland, die afgelopen zomer opvallend genoeg geen enkele speler kocht.

"In de laatste vijf jaar zijn we flink gegroeid als club, maar de manier waarop we te werk gaan is niet veranderd", aldus Pochettino, die met zijn ploeg op de derde plek staat in de Premier League, met een achterstand van zes punten op koploper Liverpool.

"Ik zag laatst een statistiek dat we vergeleken met andere clubs in Europa op basis van de laatste tien jaar in de onderste regionen staan op basis van transferuitgaven. We doen het momenteel fantastisch, maar we moeten anders gaan denken in de toekomst als we écht een vaste titelkandidaat willen worden."

Tottenham, dat in 1961 voor de laatste keer kampioen van Engeland werd, kan dinsdagavond een nieuwe stap zetten naar de eerste prijs sinds 2008 (winst League Cup). De ploeg van Pochettino speelt om 21.00 uur de halve finale van de League Cup tegen Chelsea.