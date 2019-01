Hirving Lozano zal zich deze week toch niet meer melden op het trainingskamp van PSV in het Qatarese Doha. De Mexicaanse aanvaller reist vanuit zijn geboorteland direct terug naar Eindhoven.

De 23-jarige Lozano verbleef de laatste week vanwege privéomstandigheden bij zijn familie in Mexico. Hij zou aanvankelijk in de loop van de week in Doha arriveren, maar PSV wil hem een lange reis besparen.

"Die reis zou dermate zwaar zijn dat hij niet direct zou kunnen trainen", verklaart trainer Mark van Bommel dinsdag. "Omdat wij vrijdag spelen, bleef er effectief maar één trainingsdag over. Dan kan hij beter vier dagen goed werken in Nederland en maandag bij ons aansluiten."

"We kijken altijd naar wat het beste is voor de speler, daarom organiseren we het op deze manier. Het was volledig gerechtvaardigd dat hij in Mexico bij zijn familie was. Privéomstandigheden overstijgen het voetbal."

PSV hervat de competitie tegen FC Emmen

PSV verblijft sinds 4 januari in Qatar en speelt vrijdag een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. De Eindhovenaren hervatten de competitie op 20 januari met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

De ploeg van Van Bommel begint de tweede seizoenshelft met twee punten voorsprong op de nummer twee Ajax, die op 20 januari thuis tegen sc Heerenveen speelt. De Amsterdammers zijn op trainingskamp in Florida in de Verenigde Staten.