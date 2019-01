Marcel Keizer heeft geen goed woord over voor de manier waarop Sporting CP maandagavond ten strijde trok tegen CD Tondela. De Portugezen verloren verrassend met 2-1 bij de laagvlieger.

"Mijn team verscheen helaas niet op het veld met de juiste instelling om de wedstrijd te winnen", concludeerde Keizer na de wedstrijd. "We begonnen heel slecht en zijn daarna niet meer in staat geweest de wedstrijd te controleren."

Sporting keek al na zes minuten tegen een achterstand aan in Estádio João Cardoso. De bezoekers slaagden er daarna niet in de gelijkmaker te forceren, ook al speelde Tondela vanaf de 54e minuut met tien man na een rode kaart van João Jaquité (twee keer geel).

De thuisploeg vergrootte de marge in de 74e minuut met een man minder zelfs naar twee. Jérémy Mathieu tekende twee minuten later weliswaar voor de aansluitingstreffer, maar Sporting was niet meer bij machte een punt uit het vuur te slepen.

'We hadden het moeilijk zonder Dost'

Keizer moest het tegen Tondela stellen zonder de zijn geblesseerde topscorer Bas Dost, maar de voormalige coach van Ajax vindt niet dat zijn ploeg zich achter het gemis van de Nederlandse spits mag verschuilen.

"Het was duidelijk dat we het moeilijk hadden zonder Dost. Maar de achttien spelers die wel in de selectie zaten, waren het aan hun stand verplicht om het beter te doen", aldus Keizer, die niet over eventuele winterse versterkingen wilde praten.

"Ik kan niks zeggen over onze activiteiten op de transfermarkt. Het gaat om de spelers die ik nu tot mijn beschikking heb en zij hadden gewoon moeten winnen van Tondela. Dat is niet gelukt."

Door de nederlaag bij Tondela - het tweede verlies van Sporting onder Keizer - staat de ploeg uit Lissabon op de vierde plek in de Primeira Liga met 34 punten. Koploper FC Porto heeft er acht meer.