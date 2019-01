Jürgen Klopp is onder de indruk van de manier waarop Ki-Jana Hoever maandagavond debuteerde bij Liverpool in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1). De pas zestienjarige Nederlander viel al na zes minuten in bij de 'Reds'.

Hoever nam centraal achterin de plek in van Dejan Lovren - de verdediger was al vroeg in de wedstrijd geblesseerd geraakt aan zijn hamstring - en mag zich daardoor de jongste Liverpool-debutant ooit noemen in de FA Cup.

"Ki-Jana heeft het gewoon goed gedaan", concludeert Klopp op de site van Liverpool. "Normaal gesproken wil je met een zestienjarige jongen wachten tot hij er helemaal klaar voor is, maar we hadden weinig keus."

"Zo gaat het soms in het voetbal. Als je nodig bent in het elftal, dan draait het er niet om hoe oud je bent, maar om welke kwaliteiten je in huis hebt. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld."

Hoever speelt pas sinds afgelopen zomer in het shirt van Liverpool, dat het Nederlandse talent wegplukte uit de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger komt normaal gesproken in actie voor Liverpool onder 18 of 23 jaar en zat tegen Wolverhampton voor het eerst bij de selectie van de hoofdmacht.

Klopp verdedigt vele wisselingen in basiselftal

Dat had mede te maken met het feit dat Klopp besloot veel spelers rust te geven. Van de oorspronkelijke basiself stonden alles James Milner en Lovren aan de aftrap tegen Wolverhampton. Dat was te zien in het Molineux Stadium, want Liverpool speelde niet naar behoren en ging met 2-1 ten onder.

"Ik heb niet veel gewisseld in mijn elftal omdat ik dat zelf wilde, maar omdat het nodig was", verdedigde Klopp zich na afloop. "Het liefst had ik Lovren ook rust willen geven. Maar als ik was gestart met een defensief centrum van Fabinho en Hoever, dan had men gezegd dat ik de FA Cup niet respecteer."

In de zeventigste minuut, bij een stand van 2-1, besloot Klopp alsnog vaste krachten Mohamed Salah en Roberto Firmino in te brengen om het tij te keren, maar dat mocht niet meer baten. "We speelden beter toen zij erin kwamen, maar onze laatste drie wedstrijden waren zo intens, dat het onmogelijk was geweest om met hen te starten."

Liverpool, dat in de Premier League nog maar één wedstrijd verloor en met een voorsprong van vier punten aan kop gaat, kan zich zaterdag revancheren voor de uitschakeling in de derde ronde van de FA Cup. De ploeg van Klopp gaat dan op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

