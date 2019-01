Vincent Janssen heeft maandag na maanden blessureleed zijn rentree gemaakt in het shirt van Tottenham Hotspur. De spits deed een helft mee bij het Onder 23-elftal in een wedstrijd tegen Jong Liverpool (1-1).

De 24-jarige Janssen, die niet tot scoren kwam, stond sinds augustus aan de kant met een voetblessure.

Hij maakte zijn eerste wedstrijdminuten voor Tottenham sinds begin vorig seizoen, want in september 2017 werd hij wegens een gebrek aan perspectief uitgeleend aan Fenerbahçe.

Tottenham nam Janssen in 2016 voor zo'n 20 miljoen euro over van AZ, maar de zeventienvoudig Oranje-international maakte weinig indruk bij de Engelse topclub. Hij scoorde slechts twee keer in 27 Premier League-wedstrijden.

Zijn verblijf in Turkije was iets succesvoller. In zestien competitieduels voor Fenerbahçe kwam Janssen vier keer tot scoren.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League