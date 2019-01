Trainer Marcel Keizer heeft maandag zijn tweede nederlaag geleden met Sporting CP. De Portugese topclub ging met 2-1 onderuit bij laagvlieger Tondela en is de tweede plek in de competitie daarmee kwijt.

Sporting, dat het zonder de geblesseerde Bas Dost moest doen, kwam al in de zesde minuut op achterstand door een treffer van Juan Delgado. Een kwartier voor tijd maakte Tomané er zelfs 2-0 van voor de thuisclub.

Tondela stond op dat moment al met een man minder op het veld, want João Jaquité had twee keer geel en dus rood gehad. Jérémy Mathieu deed vlak na de 2-0 iets terug namens Sporting, maar verder kwam het niet.

Keizer, die in november aan de slag ging bij Sporting en een sterke start kende, verloor met zijn ploeg eerder van Vitória SC. In de vorige speelronde had een 2-1-zege op Belenenses juist nog tot de tweede plek in de competitie geleid.

Sporting zakt door de nederlaag bij Tondela weer naar plek vier, want de concurrentie won eerder dit weekend wel. FC Porto leidt met 39 punten, voor SC Braga (26), Benfica (35) en Sporting (34). Moreirense staat met 28 punten vijfde.

Koploper Porto kan de voorsprong op de achtervolgers later op maandag nog vergroten, want de topclub neemt het vanaf 22.15 uur in eigen huis op tegen middenmoter Nacional.