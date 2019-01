Riechedly Bazoer keert na twee jaar terug in de Eredivisie. De voormalig Ajacied verruilt VfL Wolfsburg op huurbasis voor FC Utrecht in zijn geboortestad.

Bazoer, die dinsdag bij het trainingskamp in Spanje aansluit bij zijn nieuwe club, werd voor de winterstop nog uitgeleend aan FC Porto. De zesvoudig international van Oranje kende echter een teleurstellende periode bij de Portugese topclub.

Hij kwam bij Porto amper aan spelen toe en werd begin december door trainer Sérgio Conceição uit de selectie gezet, vermoedelijk omdat hij te laat terugkeerde na een korte vakantie. Bazoer had daardoor geen perspectief meer in Portugal.

De geboren Utrechter begon zijn profloopbaan bij Ajax, dat hem in 2012 overnam van PSV. Als speler van de 33-voudig landskampioen werd hij in het seizoen 2015/2016 verkozen tot Talent van het Jaar.

Bazoer vertrok in januari 2017 na 71 duels in het eerste elftal van de Amsterdammers voor 12 miljoen euro naar Wolfsburg, maar in Duitsland brak hij niet door.

'Bazoer wil investeren in zichzelf'

Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht, is blij dat Bazoer voor een stap naar de club uit de Domstad kiest. De middenvelder is de eerste winterse aanwinst voor de eredivisionist.

"Riechedly wil in deze fase van zijn carrière investeren in zichzelf. Iedereen kent zijn potentie en hij is erop gebrand om die bij FC Utrecht weer te laten zien in zijn eigen stad", aldus de bestuurder.

"Hij is een klasbak en we zijn er trots op dat we hem per direct aan onze selectie hebben toegevoegd. De kern wordt door de komst van Riechedly zowel kwalitatief als kwantitatief sterker en nog veelzijdiger."

Het FC Utrecht van trainer Dick Advocaat, die begin dit seizoen Jean-Paul de Jong opvolgde, is bezig aan een sterk seizoen. De drievoudig bekerwinnaar is onder de oud-bondscoach opgeklommen naar plek vier in de Eredivisie.

Riechedly Bazoer als speler van Ajax in januari 2014. (Foto: ProShots)

