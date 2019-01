De Nederlander Ki-Jana Hoever heeft maandagavond op zestienjarige leeftijd zijn debuut gemaakt voor Liverpool. Hij is daarmee de jongste debutant voor de Engelse topclub in de FA Cup.

Hoever moest in het bekerduel met Wolverhampton Wanderers al in de zesde minuut invallen. De verdediger verving Dejan Lovren, die een blessure opliep.

Afgelopen zomer werd Hoever door Liverpool weggeplukt uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelt zijn wedstrijden in Engeland in het Onder 18-elftal, maar krijgt in het bekerduel met Wolverhampton dus de kans.

Hoever, die tevens geldt als jongste speler in de FA Cup, is met zijn 16 jaar en 354 dagen de op twee na jongste Liverpool-debutant ooit. Hij moet alleen Jerome Sinclair en Jack Robinson voor zich dulden.

Manager Jürgen Klopp stelde in het Molineux Stadium niet zijn sterkste elftal op. Zo ontbreken Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de selectie en zitten spelers als Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané op de bank.

De wedstrijd tussen Wolverhampton en Liverpool in de derde ronde van de FA Cup is om 20.45 uur begonnen.

Sandler debuteerde al voor City

Hoever is de tweede Nederlander in korte tijd die zijn debuut maakt voor een Engelse topclub, want zondag maakte verdediger Philippe Sandler zijn eerste minuten in het shirt van Manchester City.

De 21-jarige Amsterdammer, die vorig jaar zomer werd overgenomen van PEC Zwolle en eerder net als Hoever in de jeugd van Ajax speelde, viel in tijdens het FA Cup-duel met Rotherham United. City won de wedstrijd eenvoudig met 7-0.