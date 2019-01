De Mexicaanse voetbalbond is in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach uitgekomen bij voormalig FC Barcelona-trainer Gerardo Martino. De Argentijn heeft maandag een contract tot en met het WK van 2022 getekend.

Mexico was op zoek naar een nieuwe bondscoach sinds juli, toen Juan Carlos Osorio na het WK na drie jaar vertrok. Tijdens de afgelopen interlands nam de Braziliaan Ricardo Ferretti de honneurs waar.

De 56-jarige Martino was in het seizoen 2013/2014 zonder veel succes trainer van Barcelona. De Spaanse topclub greep onder leiding van de Argentijn op de slotdag naast het kampioenschap en pakte geen enkele prijs.

In de twee jaar na zijn kortstondige avontuur in Barcelona was Martino bondscoach van Argentinië. Met zijn vaderland reikte hij in 2015 tot de finale van de Copa América, waarin Chili na strafschoppen te sterk was.

Zijn laatste klus was bij het Amerikaanse Atlanta United, waar hij inmiddels is opgevolgd door Frank de Boer. Martino moet Mexico naar het WK van over drie jaar in Qatar leiden. Tijdens het vorige WK strandden de Mexicanen in de achtste finales tegen Brazilië.

De Mexicaanse ploeg werd vorig jaar op het WK in Rusland in de achtste finales uitgeschakeld door Brazilië. (Foto: ANP)