PEC Zwolle heeft maandag in het Zuid-Spaanse Mijas bij het officieuze debuut van Jaap Stam als trainer in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld tegen 1. FC Nürnberg.

Törles Knöl opende halverwege de eerste helft de score namens Nürnberg, de hekkensluiter in de Duitse Bundesliga. Vlak na rust tekende Zian Flemming voor de gelijkmaker op het La Cala Golf Resort.

De 46-jarige Stam werd 1,5 week geleden bij PEC gepresenteerd als de opvolger van de ontslagen trainer John van 't Schip. De oud-Ajacied werd vanwege de slechte resultaten vlak voor winterstop ontslagen.

De 'Blauwvingers' staan halverwege het Eredivisie-seizoen op de zestiende plaats met vijftien punten, drie meer dan nummer laatst, De Graafschap.

Thy start in de spits bij PEC

Lennart Thy begon in de spits bij PEC. De 26-jarige Duitser heeft al overeenstemming bereikt over een contract bij de bekerwinnaar van 2014, maar zijn transfer is nog niet officieel. Hij moet nog vrijgegeven worden door de Turkse bond.

De oud-speler van VVV-Venlo speelde het afgelopen half jaar voor Erzurumspor, waar hij onlangs zijn verbintenis liet ontbinden vanwege een gebrek aan speeltijd.

Pelle Clement, die deze winter overkwam van het Engelse Reading, begon samen met Rick Dekker en Younes Namli op het middenveld tegen Nürnberg. Stam stuurde in de tweede helft een volledig nieuw elftal het veld in.

Het trainingskamp van PEC in Mijas duurt tot en met woensdag. Twee dagen later speelt de club uit Zwolle in Duitsland nog een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen, de nieuwe club van Peter Bosz.

PEC hervat de competitie op zaterdag 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

