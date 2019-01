Het doet Arjen Robben goed dat hij veel aanbiedingen van clubs krijgt sinds hij zijn vertrek bij Bayern München heeft aangekondigd. De 96-voudig international liet vorige maand weten dat hij zijn aflopende contract in Duitsland niet verlengt.

"Het maakt me trots en ook blij dat de laatste weken vrij druk waren voor mijn vader, die mijn zaakwaarnemer is. Het is mooi om te horen dat clubs geïnteresseerd zijn", zei Robben maandag op een persconferentie in Doha, waar hij met Bayern op trainingskamp is.

"Zoals ik voor de winterstop al zei, liggen alle opties nog open. Ik wil nog wachten met het nemen van een beslissing en focus me voor nu volledig op fit worden en terug in de ploeg komen."

De 34-jarige Robben kampt al enige tijd met een spierblessure. Hij kwam maandag met Wesley Sneijder en Nigel de Jong - spelers met wie hij in 2010 tot de WK-finale reikte met Oranje - even op bezoek bij de selectie van PSV, die momenteel ook in Qatar verblijft.

Ze troffen er onder anderen Mark van Bommel en Bert van Marwijk, die acht jaar geleden als middenvelder en bondscoach ook tot het Nederlands elftal behoorden dat net naast de wereldtitel greep.

'Zal niet tot eind van het seizoen wachten'

PSV is een van de clubs die Robben graag wil aantrekken, zo werd vorige maand al duidelijk. De aanvaller heeft nog geen idee wanneer hij de knoop zal doorhakken, maar liet bij het persmoment in Doha wel weten niet te lang te willen wachten.

"Ik zal niet helemaal tot het einde van het seizoen wachten, want ik heb ook te maken met mijn gezin en zal het een en ander moeten plannen. Ik ben in ieder geval vereerd en dankbaar dat clubs belangstelling hebben getoond", aldus de oud-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid.

Eerder liet Robben, die aan zijn tiende seizoen bij Bayern bezig is, al wel weten dat het voor hem geen optie is om zijn carrière in China of het Midden-Oosten te vervolgen.