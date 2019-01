Jong PSV-doelman Yanick van Osch heeft maandag een zware knieblessure opgelopen. De international van Jong Oranje verliet daarop gelijk het trainingskamp van de A-selectie in Doha.

"Ik heb op de training een knieblessure opgelopen en uit onderzoek is gebleken dat ik er voorlopig uit lig. Ik ga naar Nederland om me daar te richten op het herstel en daarna de revalidatie", zegt hij op de website van zijn club.

Van Osch kreeg vlak na het incident ook goed nieuws te horen. De optie in zijn aflopende contract werd gelicht, waardoor hij vastligt tot de zomer van 2020.

"Sportief en persoonlijk is dit echt heel vervelend. We hebben Yanick inmiddels laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn contractuele situatie. Zijn contract loopt af, maar we lichten de optie, zodat hij zich in alle rust kan richten op zijn herstel", aldus technisch manager John de Jong.

Van Osch wacht nog op zijn debuut in eerste elftal

Van Osch wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal van PSV. Hij is achter Jeroen Zoet en Eloy Room de derde doelman van de Eindhovenaren.

De 21-jarige Brabander speelde vooralsnog 47 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Hij hield daarin veertien keer de nul.

Van Osch kwam tot dusver één keer uit voor Jong Oranje. Hij stond vorig jaar maart onder de lat tijdens de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Oostenrijk.

PSV bereidt zich in Doha voor op de tweede seizoenshelft. De koploper van de Eredivisie hervat op zondag 20 januari de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie