Fred Rutten is vereerd dat hij de nieuwe trainer van Anderlecht is, al beseft de Nederlander ook dat hij voor een lastige taak staat bij de dit seizoen kwakkelende topclub.

"Het is een zware en zeker geen makkelijke klus. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze club succes zullen hebben", aldus Rutten maandag bij zijn eerste persconferentie in Brussel.

De 56-jarige geboren Gelderlander werd zondag aangesteld als de opvolger van Hein Vanhaezebrouck. De Belgische trainer werd medio december ontslagen vanwege de slechte resultaten van Anderlecht, dat momenteel slecht vijfde staat met twaalf punten achterstand op koploper Racing Genk.

"Anderlecht is een enorme uitdaging. Ik heb ervoor gekozen omdat het een grote club is in België én Nederland. Niet alleen in België. Anderlecht spreekt de mensen ook in Nederland en Europa aan. Ik ben vereerd dat ik voor deze prachtige club mag werken. Tegen Anderlecht zeg je geen nee."

De 34-voudig landskampioen hervat de competitie op zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen AA Gent. "We hebben een heel korte voorbereiding", stelde Rutten. "Ik wil snel de staf en de spelersgroep leren kennen. We moeten eerst een goede analyse maken en dan zorgen dat de resultaten snel komen."

De enkelvoudig international begon zijn presentatie met excuses. "Het spijt me dat ik het Frans nog niet machtig ben. Ik zal de taal leren, maar voorlopig kan ik de pers dus enkel in het Nederlands toespreken."

Rutten gekozen uit vele kandidaten

De voorbije weken werden meerdere kandidaten genoemd om Vanhaezebrouck op te volgen, onder wie Frank de Boer, Peter Bosz, Phillip Cocu en Martin Jol.

"Voor mij voelt het niet alsof ik 'zoveelste' keuze ben", aldus Rutten. "Ik kijk daar anders tegenaan. Een vriend zei ooit tegen me: 'Als je als eerste wordt genoemd bij een club, zal je sowieso niet de nieuwe trainer worden.'"

Pas afgelopen weekend kwam Rutten serieus in beeld bij Anderlecht, dat er niet in slaagde trainer Kasper Hjulmand van het Deense FC Nordsjaelland vast te leggen.

De oud-trainer van FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord, Al Shabab en Maccabi Haifa neemt Arno van Zwam mee als assistent. De oud-keeper was tot november al als assistent van Rutten werkzaam bij Maccabi Haifa in Israël.