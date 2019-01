Quincy Promes baalt van zijn rol op het tweede plan bij Sevilla. De afgelopen zomer van Spartak Moskou overgekomen aanvaller zit vaker dan hem lief is op de reservebank.

"Ik heb het er wel moeilijk mee. Ik ben het niet gewend om zo vaak in te vallen", gaf hij zondag eerlijk toe voor de camera van Ziggo Sport.

"Maar iedereen die me kent, weet dat ik hier weer bovenop kom. De fans kunnen ook niet wachten tot ik me hier in de basis speel. Ik krijg zo veel berichtjes. De fans zijn geweldig. Ik voel me heel welkom hier."

Promes speelde vooralsnog veertien competitiewedstrijden voor Sevilla, maar stond daarin slechts drie keer in de basis (uit tegen Real Sociedad, uit tegen Valencia en thuis tegen CD Leganés).

De 34-voudig international van het Nederlands elftal verscheen in de Europa League en de Copa del Rey tot dusver wel telkens aan de aftrap en maakte thuis tegen Akhisarspor ook zijn enige doelpunt in het shirt van Sevilla.

"Ik kwam de laatste transferdag. Toen was het team al een beetje gebouwd en zoals je hebt kunnen zien, draaien we aardig goed, dus speel je daar maar eventjes in", noemt hij als reden voor zijn weinige speeltijd.

'We doen niet onder voor de andere topteams'

Sevilla is aan een uitstekend seizoen bezig. De ploeg van de nieuwe trainer Pablo Machín staat op een keurige derde plaats in de Primera Division, wat recht geeft aan deelname aan de groepsfase van de Champions League.

Sevilla doet halverwege de competitie zelfs nog volop mee in de strijd om de landstitel, al bedraagt de achterstand op koploper FC Barcelona wel zeven punten.

"We doen niet onder voor de andere topteams, hebben alleen verloren van Barcelona. We mogen wel een beetje dromen", aldus Promes.

"We geloven dat we wonderen kunnen verrichten met dit team. Ik zal niet zeggen dat we kampioen worden, want de concurrentie is moordend. Maar als je er niet in gelooft, lukt het sowieso niet."

Sevilla kwam zondag in een stevige topper niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen nummer twee Atlético Madrid en gaat komende zondag op bezoek bij laagvlieger Athletic Bilbao.

