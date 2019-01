Frank de Boer heeft er alle vertrouwen in dat hij wel slaagt als trainer van Atlanta United. De 48-jarige Noord-Hollander hoopt in de Verenigde Staten de mislukte buitenlandse avonturen bij Internazionale en Crystal Palace definitief achter zich te laten.

"Bij Atlanta heb ik echt het gevoel dat er iets moois staat te gebeuren. Of eigenlijk al iets moois gaande is. De club is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden en die basis wil ik uitbreiden", zegt hij maandag in gesprek met De Telegraaf.

"De MLS is upcoming en Atlanta United is daar een schitterend voorbeeld van. Zo geeft deze club 15 miljoen dollar uit voor grote talenten, die ik mag doorontwikkelen en klaarstomen voor bijvoorbeeld de Premier League. Ik denk dat veel Amerikaanse clubs dit voorbeeld gaan volgen."

De Boer tekende eind vorig jaar een contract voor liefst vier seizoenen bij Atlanta en maakte daarmee een einde aan een periode van een jaar waarin hij zonder club zat en enkel als analist optrad bij televisiezenders.

"Ik heb er ontzettend veel zin in, omdat Atlanta een fantastische uitdaging is en ik al heel lang stilzit. Het is tijd om weer aan de slag te gaan", vertelt hij.

"Er was ook belangstelling uit het Midden-Oosten en Azië en op het laatste moment van Anderlecht. Maar ik had mijn keuze al gemaakt, ik wilde naar Atlanta."

'Het publiek is het belangrijkste'

De Boer werd in september 2017 al na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace en daarvoor werd hij na 85 dagen aan de kant gezet bij Internazionale.

De 112-voudig international van het Nederlands elftal was tussen december 2010 en mei 2016 wel zeer succesvol als trainer van Ajax. Hij won in die tijd met de Amsterdammers vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal.

De Boer is bij Atlanta de opvolger van Gerardo Martino. De 56-jarige Argentijnse oud-trainer van FC Barcelona is naar verluidt de belangrijkste kandidaat om de nieuwe bondscoach te worden van de Mexicaanse nationale ploeg.

"Ik was direct enthousiast toen Atlanta zich meldde. Earnest Stewart (voormalig AZ-directeur, red.) zei ook dat de toekomst van het Amerikaanse voetbal er veelbelovend uitziet. Maar eigenlijk wist ik er al best veel vanaf. Mede doordat ik de MLS door de komst van Zlatan en Wayne Rooney steeds meer ben gaan volgen", geeft De Boer te kennen.

"Het publiek is het belangrijkste. We moeten de mensen entertainen, er voor het volk zijn. Het is zaak dat Atlanta United een nog belangrijker onderdeel van de stad Atlanta wordt. Sportief gezien zou het prachtig zijn om de eerste MLS-club te worden die de Concacaf wint. Dat is tegen de Mexicaanse kampioen geen makkelijke opgave, maar niet onmogelijk. Toronto was er vorig jaar dichtbij."