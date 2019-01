Luka Modric vindt dat de matige resultaten van Real Madrid dit seizoen niet alleen te wijten zijn aan pech. Volgens de Gouden Bal-winnaar zijn er te veel spelers die hun niveau niet halen.

"Velen van ons presteren niet op hun gebruikelijke niveau. We kunnen het ons gewoon niet veroorloven om iedere wedstrijd direct in de problemen te komen", zei Modric zondag na de pijnlijke 0-2-thuisnederlaag tegen Real Sociedad.

Real kwam in het eigen Estadio Santiago Bernabéu al in de derde minuut op achterstand toen Casemiro een strafschop veroorzaakte, die vervolgens werd benut door Willian José. 'De Koninklijke' overtuigde geen moment en kreeg in de slotfase - toen het al met tien man stond doordat Lucas Vázquez zijn tweede gele kaart kreeg - nog een tegentreffer.

"We moeten constateren dat het geen kwestie van pech meer is", aldus Modric. "We creëren veel en strijden er wel voor, maar de bal gaat er gewoon niet in. Er zijn genoeg redenen die verklaren waarom het niet loopt."

De Spaanse titel lijkt momenteel een utopie voor Real, dat tien punten toegeeft op FC Barcelona. De koploper won later op de dag met 1-2 van Getafe en profiteerde daarmee ook van het puntenverlies van concurrenten Atlético Madrid en Sevilla, die elkaar op 1-1 hielden.

Verslagenheid bij Real-doeman Thibaut Courtois na het tweede doelpunt van Real Sociedad. (Foto: ANP)

'We moeten als mannen spelen'

De 33-jarige Modric weet wat er nodig is om Real, dat het volgende maand tegen Ajax opneemt in de achtste finales van de Champions League, er weer bovenop te helpen.

"We moeten meer voor elkaar door het vuur gaan en als team spelen. Ook al lijkt de titel uit zicht, we moeten iedere wedstrijd aangrijpen om als mannen te spelen en orde op zaken te stellen", aldus de Kroatische middenvelder.

Real-coach Santiago Solari baalt ook van de vormcrisis van zijn ploeg. "Alles zat tegen in deze wedstrijd en we begonnen verschrikkelijk, zei hij na het duel met Sociedad, waarin Real voor het eerst sinds mei 2009 van een andere ploeg dan Barcelona thuis met minimaal twee goals verschil verloor.

Solari was ook kritisch op de arbitrage, die Real tot twee keer toe een penalty weigerde te geven. "We hadden er minimaal één verdiend. Bij het eerste geval kon je nog twijfelen, maar niemand begrijpt waarom we bij de tweede keer geen strafschop kregen. Dat was er één uit het boekje."

'De Koninklijke' krijgt woensdag al de kans op eerherstel, wanneer Leganés in Madrid de opponent is in de achtste finales van de Copa del Rey. Vier dagen later wacht een uitduel met Real Betis in de competitie. Het Europese tweeluik tegen Ajax is op 13 februari en 5 maart.

