De topper in de Primera División tussen Sevilla en Atlético Madrid heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De harde wedstrijd tussen de nummer drie en twee van Spanje eindigde in 1-1.

Sevilla-spits Wissam Ben Yedder opende in de 37e minuut de score, maar de thuisploeg kon de voorsprong niet tot de rust vasthouden. Vlak voor het rustsignaal trof Antoine Griezmann doel met een prachtige vrije trap.

In de tweede helft kregen beide ploegen mogelijkheden, maar gescoord werd er niet meer. Er werd hard gespeeld en de gemoederen liepen soms hoog op. Arbiter Antonio Mateu Lahoz gaf in totaal twaalf keer geel.

Quincy Promes moest het doen met een bijrol in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Oranje-international viel in de 79e minuut in bij Sevilla, maar kon zich niet onderscheiden.

Koploper Barcelona kan uitlopen

Het gelijkspel in Andalusië betekent dat Atlético de nummer twee blijft met 35 punten uit achttien duels. Sevilla heeft twee punten minder en staat daarmee nog altijd derde. Plek vier is in handen van Deportivo Alavés (31 punten).

Koploper FC Barcelona kan het gat met Atlético later op de dag vergroten tot vijf punten. De 25-voudig landskampioen gaat vanaf 20.45 uur op bezoek bij nummer zeven Getafe.

Ook Real Madrid, dat met 30 punten de vijfde plaats bezet in de Primera División, komt zondag nog in actie. De ploeg van coach Santiago Solari speelt om 18.30 uur thuis tegen laagvlieger Real Sociedad en komt bij winst in punten gelijk met Sevilla.

Antoine Griezmann tekende uit een vrije trap voor de gelijkmaker bij Sevilla-Atlético. (Foto: ProShots)

