Koploper FC Barcelona heeft zondag met een 1-2-zege op Getafe volop geprofiteerd van averij van de achtervolgers in de Primera División. Eerder op de dag lieten Atlético Madrid, Sevilla en Real Madrid punten liggen.

Nummer twee Atlético speelde met 1-1 gelijk in de topper tegen nummer drie Sevilla en geeft nu vijf punten toe: 40 om 35. Sevilla volgt op zeven punten van Barcelona en Real, dat vijfde staat en thuis van Real Sociedad verloor (0-2), staat al op tien punten achterstand.

Barcelona had het niet makkelijk met Getafe en kwam in de beginfase goed weg toen een doelpunt van de thuisploeg werd afgekeurd. Na twintig minuten zorgde Lionel Messi vanuit een moeilijke hoek voor de openingstreffer.

Getafe gaf de koploper goed partij, maar kon niet voorkomen dat het in de 39e minuut 0-2 werd door een knappe volley van Luis Suárez. Nog voor rust kwam de thuisploeg wel terug dankzij Jaime Mata.

Na rust drong Getafe af en toe wel aan, maar kreeg Barcelona ook mogelijkheden om het duel te beslissen. Dankzij de zege en het puntenverlies van de concurrentie kende de ploeg van Ernesto Valverde een goed begin van 2019.

Luis Suárez zorgde met een fraaie volley voor 0-2 bij Getafe-Barcelona. (Foto: ANP)

Zeldzaam ruime thuisnederlaag Real

Real kwam iets eerder op de dag in Estadio Santiago Bernabéu al na drie minuten op achterstand tegen Sociedad. De bal ging op de stip nadat Mikel Merino werd vastgehouden door Casemiro. Willian José benutte de strafschop.

De ploeg van coach Santiago Solari ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en was daar op slag van rust dichtbij. Een afstandsschot van Lucas Vázquez belandde tegen de paal.

In de tweede helft creëerde niet alleen Real kansen, maar kwam Sociedad ook een aantal keren bijna op 0-2. Na iets meer dan een uur moest de thuisploeg bovendien met tien man verder na een tweede gele kaart voor Vázquez.

Zeven minuten voor tijd deelde Sociedad de genadeklap uit. Invaller Rubén Pardo kopte raak uit een voorzet van Willian José, waardoor voor het eerst sinds mei 2009 een andere club dan Barcelona met minimaal twee goals verschil won in Bernabéu.

Real, opponent van Ajax in de achtste finales van de Champions League, presteert dit seizoen matig en leed voor de tweede keer op rij puntenverlies in de Primera División. Naast Barcelona, Atlético en Sevilla moet 'De Koninklijke' ook Deportivo Alavés nog voor zich dulden in de stand.

Twaalf gele kaarten bij Sevilla-Atlético Madrid

Sevilla-spits Wissam Ben Yedder opende in de 37e minuut de score in de topper tegen Atlético, maar de thuisploeg kon de voorsprong niet tot de rust vasthouden. Vlak voor het rustsignaal trof Antoine Griezmann doel met een prachtige vrije trap.

In de tweede helft kregen beide ploegen mogelijkheden, maar gescoord werd er niet meer. Er werd hard gespeeld en de gemoederen liepen soms hoog op. Arbiter Antonio Mateu Lahoz gaf in totaal twaalf keer geel.

Quincy Promes moest het doen met een bijrol in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Oranje-international viel in de 79e minuut in bij Sevilla, maar kon zich niet onderscheiden.

Antoine Griezmann tekende uit een vrije trap voor de gelijkmaker bij Sevilla-Atlético. (Foto: ProShots)

