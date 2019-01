Verdediger Philippe Sandler heeft zondag zijn officiële debuut gemaakt voor Manchester City. De 21-jarige Amsterdammer viel in tijdens de tweede helft van het zeer eenvoudig gewonnen FA Cup-duel met Rotherham United: 7-0.

Sandler kwam in de zomer van 2018 voor ongeveer 2,5 miljoen euro over van PEC Zwolle, waarmee hij de duurst verkochte speler ooit werd van de 'Blauwvingers'. Hij kende door een blessure een wat stroeve start in Manchester.

Sinds oktober traint de verdediger, die eerder in de jeugd van Ajax speelde, dagelijks mee met de selectie van City en nu volgde dus zijn officiële debuut voor de vijfvoudig landskampioen van Engeland.

Tegen Rotherham United, dat onder in het Championship bivakkeert, kwam Sandler in de 67e minuut in de ploeg als vervanger van Kevin De Bruyne. Het was op dat moment al 4-0 door treffers van Raheem Sterling, Phil Foden, Semi Ajayi (eigen doelpunt) en Gabriel Jesus.

Na de entree van Sandler zag manager Josep Guardiola zijn ploeg verder uitlopen dankzij Riyad Mahrez, Nicolás Otamendi en Leroy Sané. City staat daardoor in de vierde ronde en Rotherham leed de grootste nederlaag ooit in de FA Cup.

Leroy Sané tekent voor het zevende en laatste doelpunt van Manchester City. (Foto: ProShots)

Ook Janmaat verder met Watford

Ook voor Daryl Janmaat duurt het avontuur in de FA Cup voort. De 34-voudig Oranje-international ging met Watford op bezoek bij Woking, dat op het vijfde Engelse niveau speelt, en stapte met een 0-2-zege van het veld.

De doelpunt van Watford werden gemaakt door Will Hughes en Troy Deeney. Rechtsback Janmaat speelde de hele wedstrijd namens de nummer acht van de Premier League.

Vrijdag overleefde Tottenham Hotspur de derde ronde van het belangrijkste Engelse bekertoernooi al en zaterdag gold hetzelfde voor onder meer Chelsea, Arsenal en Manchester United.

Watford boekte een bescheiden zege op bezoek bij het nietige Woking. (Foto: ProShots)