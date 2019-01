Fred Rutten is de nieuwe trainer van Anderlecht. De 56-jarige Nederlander volgt Hein Vanhaezebrouck op als coach bij de Brusselse formatie.

Rutten tekent een meerjarig contract bij Anderlecht, maar het is onbekend voor hoeveel seizoenen hij precies aan de slag gaat bij de Belgische topclub.

"We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren", meldt sportief directeur Michael Verschuren zondag op de website van Anderlecht.

Rutten wordt de zesde Nederlandse coach van Anderlecht. John van den Brom was van 2012 tot en met 2014 de laatste Nederlander die de ploeg onder zijn hoede had. Eerder waren Hans Croon (1975-1976), Arie Haan (1986-1987 en 1997-1998), Aad de Mos (1989-1992) en Jan Boskamp (1993-1997) trainer van Anderlecht.

Anderlecht was sinds medio december op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Vanhaezebrouck. De Belg was bezig aan zijn tweede seizoen bij de recordkampioen van België.

Anderlecht is bezig aan een teleurstellend seizoen. De ploeg staat in de Jupiler Pro League slechts vijfde en werd in de Europa League in de groepsfase uitgeschakeld.

Rutten begint aan negende klus als hoofdtrainer

Rutten zat sinds begin november zonder club. Toen stapte hij op als coach van het Israëlische Maccabi Haifa, nadat technisch directeur Mohammed Allach even daarvoor vertrok.

Anderlecht wordt de negende klus als hoofdtrainer voor Rutten. De eenmalig Oranje-international begon zijn loopbaan als zelfstandig coach in 1999 bij FC Twente en keerde er in 2006 terug na functies als hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer bij PSV.

Vervolgens was de voormalige speler van de Enschedeërs ook hoofdcoach bij Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord en Al Shabab in de Verenigde Arabische Emiraten.

In 2001 veroverde Rutten met FC Twente de KNVB-beker door in de finale PSV na strafschoppen te verslaan. In 2008 werd hij tijdens zijn tweede periode in Enschede verkozen tot trainer van het jaar in de Eredivisie.

Bekijk de stand en het programma in de Jupiler Pro League