Nicolas Isimat-Mirin zet zijn loopbaan voort in Turkije. De 27-jarige verdediger maakt de overstap van PSV naar Besiktas, zo meldt de Turkse topclub zondag.

Het is onbekend voor hoeveel jaar Isimat-Mirin bij Besiktas tekent. Ook is het onduidelijk welk bedrag met de transfer is gemoeid.

De transfer van Isimat-Mirin hing al een tijdje in de lucht. PSV meldde zaterdag dat het de Fransman toestemming had gegeven om het trainingskamp in Doha te verlaten en af te reizen naar Istanboel om daar te onderhandelen met zijn nieuwe werkgever.

Besiktas maakte toen al bekend dat de gesprekken in een vergevorderd stadium waren en dat het bedoeling was dat Isimat-Mirin, die een aflopend contract had bij PSV, zondagochtend medisch gekeurd werd.

Bij Besiktas wordt hij ploeggenoot van Jeremain Lens en Ryan Babel. Hij moet in Istanboel de opvolger worden van Pepe. De Portugees zag vlak voor de jaarwisseling zijn contract ontbonden worden, omdat zijn riante salaris naar verluidt te zwaar op de begroting drukte.

Besiktas is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De ploeg van coach Senol Günes staat in de competitie zevende en werd in de Europa League al in de groepsfase uitgeschakeld.

Isimat-Mirin kwam amper aan spelen toe bij PSV

Isimat-Mirin kwam in de eerste helft van dit seizoen amper aan spelen toe bij PSV. Trainer Mark van Bommel, die de vertrokken Phillip Cocu opvolgde, koos centraal achterin vaak voor Daniel Schwaab en Nick Viergever.

De voormalig jeugdinternational deed alleen mee in de competitiewedstrijd tegen AZ, de Champions League-wedstrijden tegen FC Barcelona en BATE Borisov en de bekerwedstrijden tegen Excelsior Maassluis en RKC Waalwijk.

Isimat-Mirin speelde sinds zijn komst van AS Monaco in de zomer van 2014 in totaal 130 officiële wedstrijden voor PSV en maakte daarin zes doelpunten. Hij won met de Eindhovense club drie keer de landstitel (2015, 2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2015 en 2016).