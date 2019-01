FC Lienden kan het seizoen in de Tweede Divisie waarschijnlijk toch afmaken. De club trok zich medio december met financiële problemen nog terug uit de competitie, maar heeft nu een nieuwe geldschieter gevonden.

De club krijgt bovendien hulp van de Wooter Academy van ex-Ajacied Nordin Wooter en de Peter Barendse Academy & Soccerschool. De voetbalacademies leveren enkele spelers die voor Lienden uit gaan komen.

Oud-prof Hans van de Haar heeft de club als hoofdtrainer behoed voor de ondergang. Hij benaderde een nieuwe sponsor en vond de academies bereid om spelers voor een half jaar af te staan.

"De leden, supporters, spelers en iedereen die FC Lienden een warm hart toedraagt verdienen het niet om op deze manier te stoppen", zegt Van de Haar op de website van Lienden.

Daarnaast overtuigde Van de Haar om enkele spelers "low budget" te blijven spelen voor de tweedeklasser. Door de financiële problemen waren alle spelers van Lienden transfervrij en kozen enkelen ervoor om elders te gaan spelen.

Mogelijk gaat Van de Haar verder als technisch directeur van de club en wordt Wooter de nieuwe hoofdtrainer, schrijft De Gelderlander. Oud-profs als Evander Sno en Serginho Greene zijn in beeld om bij de Betuwse club te komen spelen.

Dorpsclub werd in 2015 algeheel amateurkampioen

Lienden staat momenteel voorlaatste in de Tweede Divisie, het derde niveau in Nederland. In 2015 werd de club algeheel amateurkampioen en zowel in 2015 als 2016 pakte de club het kampioenschap in de Topklasse. Sinds 2016/2017 komt Lienden uit in de dat seizoen opgerichte Tweede Divisie.

Onder leiding van trainer Hans Kraay jr. klom de club uit een dorp met vijfduizend inwoners begin deze eeuw vanuit de vierde klasse amateurs op naar de Topklasse. Eerder dit jaar stapte Kraay op in zijn tweede periode bij Lienden na onenigheid met supporters van de club, die sindsdien onder leiding staat van Van de Haar.