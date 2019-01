Myron Boadu behoort tot de selectie van AZ die zondag op trainingskamp naar Turkije is vertrokken. De 17-jarige aanvaller brak eerder dit seizoen zijn enkel.

Het talent is nog niet volledig hersteld en kan voorlopig niet met de groep meetrainen, meldt AZ tegenover NUsport. Hij werkt in Turkije verder aan zijn revalidatie. Boadu brak in september in de wedstrijd tegen Feyenoord (1-1) zijn enkel.

Destijds werd gemeld dat de jeugdinternational minimaal drie maanden niet zou kunnen trainen of spelen en dat hij pas na de winterstop zijn rentree kon maken.

Boadu begon met drie treffers uit vijf duels sterk aan het seizoen, voordat hij zwaar geblesseerd raakte.

Van den Brom neemt zes jeugdspelers mee

Trainer John van den Brom neemt liefst 34 spelers mee naar Belek. Ook de jeugdspelers Mo Taabouni, Kenzo Goudmijn, Kian Fitz-Jim, Rio Hillen, Fedde de Jong en Yusuf Barasi krijgen de kans om zich in de kijker te spelen.

Halverwege het seizoen staat AZ op de zevende plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders hervatten de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen concurrent FC Utrecht. Drie dagen later speelt AZ in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker thuis tegen Vitesse.

