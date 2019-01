Cesc Fàbregas was zaterdag emotioneel na wat vermoedelijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea was. De Spanjaard vertrekt waarschijnlijk naar AS Monaco en vindt dat zijn loopbaan als topvoetballer voorbij vliegt.

"Het voelt nog alsof ik vorige week mijn carrière begon. Het is vijftien jaar geleden en de tijd is voorbij gevlogen", zegt de oud-speler van Arsenal en FC Barcelona op de website van Chelsea. Zaterdag sloot hij een periode in de Europese top min of meer af.

Volgens Sky Sports vliegt Fàbregas zondag naar Monaco om daar te praten over een transfer naar de club van trainer Thierry Henry. AS Monaco strijdt tegen degradatie in de Ligue 1.

De 31-jarige middenvelder kreeg zaterdag kort voor tijd een publiekswissel in de FA Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forest (2-0-zege). Fàbregas kreeg van al zijn ploeggenoten een hand of omhelzing en het publiek op Stamford Bridge gaf hem een staande ovatie, waarmee er een fraai einde leek te komen aan zijn vierenhalf jaar bij Chelsea.

Fàbregas debuteerde al op zestienjarige leeftijd voor Arsenal. "Ik zou jonge spelers die aan het begin van hun carrière staan een klein advies willen geven. Geniet van elke seconde, want het gaat zo snel voorbij."

"In de voetballerij moet je elke drie dagen klaar zijn om een wedstrijd te spelen. Je moet leren leven met kritiek en met iedereen die zegt hoe goed of hoe slecht je wel niet bent. Er zullen veel ups en downs komen."

Fàbregas verwacht veel van Hudson-Odoi

Volgens Fàbregas heeft Chelsea met de achttienjarige Hudson-Odoi een groot talent in huis. De jonge Engelsman maakte vorig seizoen al zijn debuut in de Premier League.

"Hij heeft alles om een speler van wereldniveau te worden", zegt Fàbregas. "Ik heb tegen hem gezegd dat ik erg teleurgesteld zou zijn als hij het niet gaat maken in de top."

"Het is echt een fantastisch talent. Hij moet bescheiden blijven en hard blijven werken dan kan hij het hopelijk al heel snel waar gaan maken."

Fàbregas mist penalty in laatste duel

Tegen Nottingham Forest kreeg Fàbregas de mogelijkheid om zijn afscheid op te luisteren met een goal, maar bij een 0-0-stand werd zijn strafschop gekeerd. "Ook in mijn honderdste interland voor Spanje miste ik al een penalty", zei de middenvelder, die hoopt nog enkele jaren te kunnen spelen.

"Ook al word je ouder, je zult techniek niet verleren. Fysiek worden we allemaal minder in de loop der jaren. Je wordt minder snel en minder scherp. Maar mijn techniek hoop ik nog enkele jaren te kunnen laten zien."

Fàbregas werd met Spanje wereldkampioen in 2010 en won ook de EK's van 2008 en 2012. Met Barcelona veroverde hij één landstitel en bij Chelsea twee. Bij alle drie zijn clubs won hij bovendien eenmaal de beker.