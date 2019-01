Ernesto Valverde weet nog niet of hij ook volgend seizoen de trainer is van FC Barcelona. De 54-jarige Spanjaard beschikt over een contract dat komende zomer afloopt, maar de verbintenis bevat een optie op een derde jaar.

"We beslissen aan het einde van het seizoen of ik door ga of niet. Dat zal afhangen van hoe dit seizoen verloopt", zei Valverde zaterdag in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van 2019 zondag uit tegen Getafe.

Valverde kwam medio 2017 naar Barcelona als vervanger van Luis Enrique en leidde de Catalanen in zijn eerste twee jaar relatief eenvoudig naar de 'dubbel'.

Valverde kreeg echter ook de nodige kritiek te verduren, omdat Barça vorig seizoen al in de kwartfinales werd uitgeschakeld door AS Roma na een 4-1-zege in de heenwedstrijd en een blamerende 3-0-nederlaag in de return.

'Als het goed blijft gaan, wil ik graag blijven'

Barcelona staat momenteel weer aan kop in de Primera Division, maar succes in de Champions League is het voornaamste doel van de club.

"We weten allemaal hoe het werkt. Als je geen prijzen pakt, krijg je kritiek en roepen mensen om je vertrek. Als het goed blijft gaan, wil ik graag blijven. Maar dat beslis ik niet alleen", aldus Valverde.

Barcelona gaat halverwege de competitie aan de leiding met 37 punten, gevolgd door Atlético Madrid (34 punten), Sevilla (32 punten), Deportivo Alavés (31 punten) en Real Madrid (30 punten).

Barcelona neemt het in de achtste finales van de Champions League op 19 februari (uit) en 13 maart (thuis) op tegen Olympique Lyon, de nummer drie van Frankrijk.

