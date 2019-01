PSV raakt Nicolas Isimat-Mirin waarschijnlijk nog in deze transferperiode kwijt. De 27-jarige verdediger staat op het punt een transfer naar Besiktas af te ronden.

PSV meldt op zijn website dat het Isimat-Mirin toestemming heeft gegeven om zaterdagavond nog het trainingskamp in Doha te verlaten en af te reizen naar Istanbul om daar te onderhandelen met zijn potentiële nieuwe werkgever.

Besiktas laat op zijn website weten dat de gesprekken al in een vergevorderd stadium zijn en dat het de bedoeling is dat Isimat-Mirin zondagochtend een medische keuring ondergaat.

Isimat-Mirin kwam in de eerste helft van dit seizoen amper aan spelen toe bij PSV. De nieuwe trainer Mark van Bommel, die de vertrokken Phillip Cocu opvolgde, koos centraal achterin vaak voor Daniel Schwaab en Nick Viergever.

De Fransman deed alleen mee in de competitiewedstrijd tegen AZ, de Champions League-wedstrijden tegen FC Barcelona en BATE Borisov en de bekerwedstrijden tegen Excelsior Maassluis en RKC Waalwijk.

Isimat-Mirin speelde sinds zijn komst van AS Monaco in de zomer van 2014 in totaal 130 officiële wedstrijden voor PSV en maakte daarin zes doelpunten.

Isimat-Mirin won drie keer de landstitel

Isimat-Mirin won in zijn tijd in Eindhoven drie keer de landstitel (2015, 2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2015 en 2016).

PSV heeft er baat bij dat het Isimat-Mirin nog deze maand verkoopt, omdat hij over een aflopend contract beschikt en daardoor dus over een half jaar gratis mag vertrekken.

Isimat-Mirin moet bij Besiktas de opvolger worden van Pepe. De Portugees zag vlak voor de jaarwisseling zijn verbintenis ontbonden worden omdat zijn riante salaris naar verluidt te zwaar op de begroting drukte.

Isimat-Mirin kan bij Besiktas de ploeggenoot worden van Ryan Babel en Jeremain Lens, al is de kans aanwezig dat eerstgenoemde zijn heil binnen afzienbare tijd elders zoekt.

Besiktas is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De ploeg van coach Senol Günes bezet in de competitie pas de zevende plaats en werd in de Europa League al in de groepsfase uitgeschakeld.