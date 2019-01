Tahith Chong kan amper geloven dat hij zaterdag zijn debuut heeft gemaakt voor Manchester United. De 19-jarige aanvaller mocht een half uur meedoen in de met 2-0 gewonnen FA Cup-wedstrijd in egen huis tegen Reading.

"Het was een speciaal moment voor me en ik heb er met volle teugen van genoten. De manager zei ook tegen me dat ik vooral plezier moest maken", aldus Chong op de website van zijn club.

"Ik heb hard gewerkt om hier te komen. Nu het is gelukt, ben ik best trots. Mijn ouders zaten op de tribune. Ik ben blij dat ze er bij waren. Iedereen in de jeugd kan zien dat je hier de kans krijgt om door te groeien naar het eerste elftal. Dat zal ook andere spelers motiveren."

Chong loste na in de 62e minuut bij een 2-0 stand Juan Mata af en kreeg bij het betreden van het veld een staande ovatie van de bijna 75.000 toeschouwers op Old Trafford.

De geboren Curaçaoënaar toonde gelijk zijn klasse met een aantal fraaie acties, maar ontving een kwartier voor tijd ook een gele kaart voor een overtreding op een van de spelers van de bezoekers.

United zegevierde tegen Reading door doelpunten in de eerste helft van Juan Mata (strafschop) en Romelu Lukaku en bereikte zodoende eenvoudig de vierde ronde van het belangrijkste bekertoernooi in Engeland.

Soksjaer vindt eerste optreden Chong meer dan geslaagd

Manager Ole Gunnar Solskjaer vindt het eerste optreden van Chong in de hoofdmacht van United meer dan geslaagd en hij hoopt dat zijn jonge pupil deze lijn in de nabije toekomst doortrekt.

"Hij had een paar heel aardige momenten. Als jonkie zet je een wedstrijd niet meteen naar je hand. Hij maakte dertig minuten, vermaakte het publiek en liet enkele glimpen van zijn mogelijkheden zien", aldus de Noor tegen het AD.

"Ik had ook niet anders verwacht, want op de training deed hij dat ook al. Hij werkte hard, verdedigde goed mee. Hij kwam erin bij een stand van 2-0, toen de wedstrijd nog niet gelopen was. Het stond geen 4-0, het was nog geen feest. Hij zal dit zich nog heel lang blijven herinneren."

Chong ging afgelopen zomer al met de A-selectie mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten en maakte toen ook zijn opwachting in een oefenwedstrijd, maar moest het nadien doen met optredens in het tweede elftal van de 'Red Devils'.

De international van Jong Oranje werd medio 2016 op pas 17-jarige leeftijd door United uit de jeugdopleiding van Feyenoord geplukt en kreeg vorig seizoen de titel talent van het jaar bij de Engelse grootmacht.