Chelsea, Manchester United en Arsenal hebben zaterdag eenvoudig de vierde ronde van de FA Cup bereikt. De topclubs wonnen van respectievelijk Nottingham Forrest (2-0), Reading (2-0) en Blackpool (0-3).

Bij Chelsea was Alvaro Morata de grote man. De Spaanse spits maakte in de tweede helft beide doelpunten, in de 49e minuut met een intikker en in de 59e minuut met een kopbal.

Cesc Fabregas kreeg in de slotfase een publiekswissel. De Spaanse middenvelder, die in de eerste helft een strafschop miste, staat op het punt om te vertrekken naar AS Monaco.

United was al vrij snel klaar met Reading. Juan Mata opende in de 22e minuut de score met een rake strafschop en Romelu Lukaku verdubbelde in de 45e minuut de marge met een harde pegel.

Tahith Chong maakte na ruim een uur spelen zijn debuut voor United. De Nederlandse aanvaller en voormalig jeugdspeler van Feyenoord trakteerde het publiek op een aantal fraaie acties, maar kreeg ook een gele kaart.

Arsenal had eveneens weinig moeite met Blackpool. Joseph Willock (11e en 37e minuut, beide van dichtbij) en Alex Iwobi (82e minuut, rebound) drukten dat ook in de score uit.

Supporter Blackpool klimt op dak van spelersbus Arsenal

Arsenal kende een stuk meer problemen in de aanloop naar de wedstrijd. De spelersbus kon namelijk niet wegrijden bij het hotel waar de selectie bleef, omdat een boze supporter van Blackpool op het dak was geklommen.

De man, die protesteerde tegen clubeigenaar Owen Oyston, bleef liefst veertig minuten lang op de bus zitten en werd daarna gearresteerd door de politie.

Arsenal kwam desondanks nog op tijd aan bij het stadion van Blackpool, waardoor de wedstrijd gewoon op het geplande aanvangstijdstip kon beginnen.

Blackpool is de laatste jaren hard afgedaald in het Engelse voetbal. De oranjehemden bezetten halverwege dit seizoen pas de elfde plaats in de League One.

Locadia wederom belangrijk bij Brighton

Naast Chelsea, Arsenal en United plaatsten ook de Premier League-clubs Brighton & Hove Albion (1-3 tegen competitiegenoot AFC Bournemouth), Burnley (1-0 tegen Barnsley), West Ham United (2-0 tegen Birmingham City), Everton (2-1 tegen Lincoln City) en Crystal Palace (1-0 tegen Grimsby Town) zich voor de volgende ronde.

Jürgen Locadia was opnieuw belangrijk bij Brighton. De aanvaller scoorde al in de laatste twee competitiewedstrijden en was tegen Bournemouth goed voor een assist.

Jairo Riedewald had voor het eerst sinds lange tijd een basisplaats bij Crystal Palace. De middenvelder werd halverwege de tweede helft wel gewisseld.

Huddersfield Town en Cardiff City blameerden zich. De laagvliegers in de Premier League gingen beide met 1-0 onderuit op bezoek bij Bristol City (Championship) en Gillingham (League One).

Newcastle United moet op herhaling. De ploeg van manager Rafael Benitez kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Blackburn Rovers (Championship).