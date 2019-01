Tottenham Hotspur kende vrijdag zonder veel vaste krachten een probleemloze avond in de derde ronde van de FA Cup tegen Tranmere Rovers (0-7), maar dat weerhield Mauricio Pochettino er niet van spits Harry Kane in te laten vallen. De coach deed dat uit respect voor de vierdedivisionist.

"Het is mooi voor de fans hier om Harry Kane in actie te zien. Hij is een icoon in Engeland en niet iedereen krijgt de kans om hem te zien spelen", verklaarde Pochettino zijn wissel op Prenton Park in gesprek met de BBC.

"Harry wil toch altijd in elke wedstrijd meedoen en ik vond het belangrijk om respect te tonen naar de mensen hier door hem een kwartier speeltijd te geven. Het was een mooi moment voor iedereen die aanwezig was."

Op het moment dat Kane het veld in kwam - de gedeeld topscorer in de Premier League werd een kwartier voor tijd ingebracht voor Fernando Llorente - stond het al 0-6 voor Tottenham. Kane deed nog een duit in het zakje door voor de ruim twaalfduizend aanwezige toeschouwers in de 82e minuut voor de zevende en laatste treffer te tekenen.

Pochettino prijst effectiviteit van Tottenham

De monsterzege betekende voor Tottenham Hotspur een clubrecord, want de Londense club boekte de grootste uitoverwinning ooit in een competitieve wedstrijd. Pochettino is blij met de manier waarop zijn ploeg in het veld stond.

"We speelden heel solide. We kwamen een beetje op gelukkige wijze op voorsprong, maar in de tweede helft kregen we meer ruimte en waren we heel effectief voor het doel", toonde de Argentijn zich tevreden. "Het werd weliswaar 0-7, maar we hadden in het begin duidelijk problemen met scoren."

Door de overtuigende zege blijft Tottenham, dat net als de andere Premier League-clubs pas in de derde ronde instroomde, in de race om de FA Cup voor de negende keer in de historie te winnen. De laatste keer dat de 'Spurs' het belangrijkste bekertoernooi in Engeland wonnen, was in 1991.