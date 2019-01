David Neres staat mogelijk voor een winters vertrek bij Ajax. De Chinese topclub Guangzhou Evergrande zou een bod van 30 miljoen euro hebben uitgebracht op de aanvaller.

Dat meldt De Telegraaf zaterdag. Ajax staat volgens de krant niet onwelwillend tegenover een transfer van Neres, al zouden de Amsterdammers 40 miljoen euro willen ontvangen voor de Braziliaan.

De 21-jarige Neres, die nog tot medio 2022 onder contract staat bij Ajax, zou zelf ook wel oren hebben naar een vertrek. Hij kan de laatste maanden niet altijd rekenen op een vaste basisplek onder trainer Erik ten Hag.

In de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (1-3-zege) op 23 december bleef Neres negentig minuten op de bank. Een week daarvoor tegen De Graafschap (8-0-winst) moest hij genoegen nemen met een invalbeurt.

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem destijds voor 12 miljoen euro overnam van het Braziliaanse São Paulo. Hij speelde sindsdien 77 officiële duels voor de 33-voudig landskampioen, waarin hij 21 keer tot scoren kwam.

Neres wel mee op trainingskamp naar Florida

Diego Lainez wordt genoemd als mogelijke opvolger van Neres. Ajax wordt in binnen- en buitenlandse media al enige tijd in verband gebracht met de achttienjarige Mexicaan, die op dit moment nog in zijn geboorteland onder contract staat bij Club América.

Ondanks de vermeende interesse van Guangzhou Evergrande gaat Neres gewoon met Ajax mee op trainingskamp. De ploeg van Ten Hag verblijft vanaf zaterdag tot en met 12 januari in het Amerikaanse Orlando en speelt daar oefenduels met Flamengo (10 januari) en São Paulo (12 januari).

Ajax, dat momenteel met een achterstand van twee punten op koploper PSV de tweede plek bezet in de Eredivisie, hervat de competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Op 13 februari staat het heenduel met Real Madrid op het programma in de achtste finales van de Champions League. De return in het Estadio Santiago Bernabéu is op 5 maart.