Tottenham Hotspur heeft zich vrijdagavond zonder problemen geschaard bij de laatste 32 in de FA Cup. De nummer drie van de Premier League haalde in de derde ronde uit tegen vierdedivisionist Tranmere Rovers: 0-7.

De monsterzege betekende de grootste uitoverwinning ooit in een competitieve wedstrijd voor Tottenham Hotspur, dat in 1882 werd opgericht.

De 'Spurs' hadden in de eerste helft nog wat moeite met Tranmere Rovers, dat negende staat in de League Two, het vierde niveau in Engeland. Door een fraaie treffer van rechtsback Serge Aurier in de veertigste minuut gingen de bezoekers rusten met een 0-1-voorsprong.

In het eerste kwartier van de tweede helft besliste Tottenham Hotspur het duel definitief. In een tijdsbestek van amper negen minuten liep de ploeg van Mauricio Pochettino via goals van Fernando Llorente, opnieuw Aurier en Son Heung-Min uit naar 0-4.

In de slotfase voltooide Llorente een hattrick door twee keer te scoren in twee minuten en pikte Harry Kane ook nog zijn goaltje mee: 0-7.

Vorm blijft op de bank bij 'Spurs'

Michel Vorm was de reservekeeper bij de 'Spurs', hoewel eerste doelman Hugo Lloris rust kreeg. De Argentijn Paulo Gazzaniga stond onder de lat bij de ploeg uit Londen.

Pochettino gaf meer vaste waardes een vrije dag op Prenton Park in Birkenhead. Zo bleven Toby Alderweireld en Christian Eriksen op de bank en deed topscorer Kane alleen het laatste kwartier mee.

Het was pas de eerste FA Cup-wedstrijd van dit seizoen voor Tottenham Hotspur, aangezien de twintig Premier League-clubs instromen in de derde ronde van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.