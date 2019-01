NEC kan de rest van het seizoen beschikken over AZ-huurling Ferdy Druijf. De twintigjarige spits maakte voor de winterstop veertien doelpunten in zestien wedstrijden voor Jong AZ, dat ook uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Druijf ligt nog tot de zomer van 2021 vast in Alkmaar, maar maakt het seizoen af in Nijmegen. Hij sluit direct aan bij het trainingskamp van zijn nieuwe ploeg in het Spaanse Estepona.

"De komst van Ferdy is een buitenkans die we niet konden laten lopen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik vrijdag op de site van NEC. "Met zijn komst voorzien we onze aanvalslinie van kwaliteiten die we nog niet hadden."

Druijf kwam dit seizoen in de Eredivisie twee keer als invaller binnen de lijnen bij de hoofdmacht van AZ. Vorig seizoen speelde hij drie wedstrijden op het hoogste niveau, waarvan één als basiskracht.

In de Keuken Kampioen Divisie heeft alleen Lars Veldwijk dit seizoen vaker gescoord dan Druijf. De spits van Sparta Rotterdam staat op zestien doelpunten.

NEC staat halverwege de competitie slechts op de twaalfde plaats op het op een na hoogste niveau.

