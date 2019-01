De Griekse voetbalscheidsrechters hebben vrijdag hun staking beëindigd. De arbiters, die op 20 december het werk neerlegden, hervatten hun werkzaamheden op 8 januari met een bekerprogramma. Op 12 januari gaat de competitie weer van start.

Aanleiding tot de werkonderbreking was een aanval op een scheidsrechter uit de Super League in de stad Larissa. FIFA-arbiter Thanassis Tzilos werd op 19 december vlak voor zijn huis door gemaskerde personen in elkaar geslagen. Hij lag een nacht in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn hoofd en knie.

Volgens Griekse media was het de 27e aanval op een arbiter sinds 2009 in het Zuid-Europese land.

De UEFA, de FIFA en verschillende Griekse topclubs riepen de Griekse voetbalbond meteen op de zaak serieus te onderzoeken.

In afwachting van dat onderzoek kondigden de scheidsrechters aan niet in actie te komen in wedstrijden uit de Super League, de hoogste klasse in Griekenland. "Hiermee willen we onze verontwaardiging uiten", stelden de arbiters twee weken geleden in een verklaring. De scheidsrechters stemden vrijdag in meerderheid (42 voor, 31 tegen) voor het beëindigen van de staking.

De Super League werd in maart ook al tijdelijk stilgelegd, vanwege tal van rellen in en rond de stadions.