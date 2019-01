Joël Veltman, die dit seizoen door een zware blessure nog geen wedstrijd gespeeld heeft, en aanwinsten Lisandro Magallán en Lassina Traoré zitten in de 31-koppige selectie van Ajax voor het trainingskamp in Florida.

De 26-jarige Veltman, die vorig seizoen aanvoerder was van Ajax, scheurde eind april in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) de voorste kruisband van zijn rechterknie af en werd in mei geopereerd. Hij keerde in november al terug op het trainingsveld. Noussair Mazraoui is na het wegvallen van de verdediger uitgegroeid tot de vaste rechtsback van Ajax.

Magallán werd woensdag voor 4,5 jaar vastgelegd door de Amsterdammers. De 25-jarige verdediger uit Argentinië is voor zo'n 8 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors uit zijn geboorteland.

Ajax meldde eerder op vrijdag dat Traoré een contract tot medio 2022 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller uit Burkina Faso, die volgende week achttien wordt, komt over van Ajax Cape Town.

Issam El Maach reist zaterdag ook mee naar Amerika. De keeper van Jong Ajax is de derde doelman in de selectie, naast André Onana en Kostas Lamprou. De Colombiaanse spits Mateo Cassierra, die terug is bij Ajax na een tegenvallende verhuurperiode bij FC Groningen, stapt niet in het vliegtuig naar Florida.

Ajax verblijft van 5 tot en met 12 januari in Orlando. De nummer twee van de Eredivisie speelt oefenduels met de Braziliaanse clubs Flamengo (10 januari) en São Paulo (12 januari). De ploeg van Erik ten Hag hervat de competitie op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Volledige selectie Ajax voor trainingskamp in Florida: André Onana, Kostas Lamprou, Issam El Maach, Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Maximilian Wöber, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, Dusan Tadic, Carel Eiting, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Vaclav Cerny, Lassina Traoré, Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Victor Jensen, Lisandro Magallán, Noa Lang, Mitchel Bakker.

