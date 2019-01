AC Milan heeft zich vrijdag versterkt met de Braziliaan Lucas Paquetá, die voor naar verluidt 35 miljoen euro overkomt van Flamengo. In Engeland verruilden spits Dominic Solanke en verdediger Nathaniel Clyne Liverpool voor Bournemouth.

De 21-jarige Paquetá, die afgelopen jaar debuteerde in de nationale ploeg van Brazilië, ondertekende in Milaan een contract tot de zomer van 2023. Hij sluit komende week aan bij de selectie van trainer Gennaro Gattuso.

De enigszins in verval geraakte Italiaanse topclub presenteerde de aanvallende middenvelder met de woorden 'een nieuw AC Milan'.

Milan staat in de Serie A op de vijfde plaats. De laatste glorietijd van de 'Rossoneri' dateert van ruim tien jaar geleden, toen de club met de Braziliaanse spelmaker Kaká onder meer de Champions League won.

Solanke kost Bournemouth 21 miljoen euro

Bournemouth heeft Dominic Solanke (21) verlost van zijn lastige situatie bij Liverpool. De voormalige spits van Vitesse speelde dit seizoen geen minuut voor de koploper van de Premier League.

Liverpool en Bournemouth melden niet wat de transfersom is voor Solanke, maar volgens Sky Sports moet de huidige nummer twaalf van Engeland 19 miljoen pond (omgerekend 21 miljoen euro) exclusief bonussen overmaken naar de 'Reds'.

De jonge Engelsman, die in november 2017 zijn tot nu toe enige interland speelde, heeft volgens zijn nieuwe club een contract "voor de lange termijn" getekend.

"Dominic is een geweldig talent met een grote toekomst", jubelt Bournemouth-directeur Neill Blake op de site van de 'Cherries'. "Ik ben ontzettend blij dat we een van de beste jonge spitsen van Engeland hebben kunnen vastleggen."

Solanke doorliep de jeugdopleiding van Chelsea, dat hem in het seizoen 2015/2016 verhuurde aan Vitesse. Hij maakte zeven goals in 26 wedstrijden voor de Arnhemmers. De fysiek sterke aanvaller speelde geen enkel competitieduel in het eerste elftal van Chelsea. Hij stapte in de zomer van 2017 transfervrij over naar Liverpool, waar hij vorig seizoen tot 27 wedstrijden en één goal kwam.

Clyne op huurbasis naar Liverpool

Bournemouth sloeg een dubbelslag vrijdag, want de club van Nathan Aké nam ook Clyne over van Liverpool. De 27-jarige rechtsback wordt voor de rest van het seizoen verhuurd.

De veertienvoudig international van Engeland staats sinds medio 2015 onder contract bij Liverpool. In zijn eerste twee seizoenen was hij basisspeler, maar zowel in 2017/2018 als in de huidige jaargang kwam hij tot slechts drie Premier League-duels voor de 'Reds'.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League