Diego Maradona blijft volgens zijn zaakwaarnemer Matias Morla nog zes maanden langer trainer van Dorados de Sinaloa, hoewel de 58-jarige Argentijn nog niet naar Mexico is afgereisd.

"Na een aantal routineonderzoeken in Argentinië zal Maradona zich weer melden bij de club", schrijft Morla vrijdag op Twitter.

De zaakwaarnemer meldt aan de Argentijnse krant Clarín dat de legende zijn contract bij Dorados de Sinaloa met een half jaar heeft verlengd. 'Pluisje' begon vorig jaar september bij de club uit de tweede divisie in Mexico, waarmee hij vervolgens naast promotie greep.

"We zijn blij, want dit is wat Diego wilde", aldus Morla. "Hij is zeer goed ontvangen in Mexico en had een zeer goed eerste deel van de competitie."

Dorados de Sinaloa begint zaterdag (lokale tijd) aan de 'Clausura', het tweede deel van competitie. De verwachting is dat Maradona dan nog niet op de bank zit en vervangen zal worden door zijn Argentijnse assistent José María Martínez.

Maradona was in het verleden onder meer bondscoach van Argentinië. Daarna was hij actief in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij Al Wasl en Al Fujairah trainde.