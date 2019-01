ADO Den Haag en Alfons Groenendijk zijn in gesprek over verlenging van hun samenwerking. Het huidige contract van de trainer loopt aan het eind van dit seizoen af.

"We hebben een paar weken geleden voor het eerst met elkaar gezeten, dat was een positief gesprek", aldus Groenendijk vrijdag tegen Voetbal International. "Op korte termijn verwacht ik dat we verder praten."

Groenendijk is al twee jaar trainer van ADO Den Haag, nadat hij de taken in februari 2017 overnam van de ontslagen Zeljko Petrović. De geboren Leidenaar leidde de Haagse club dat seizoen naar de elfde plaats en haalde vorig jaar zelfs de play-offs om Europees voetbal.

Momenteel staat ADO elfde en daarmee is Groenendijk redelijk tevreden. Hij staat dan ook open voor een langer verblijf. "Er zijn wel wat dingen die ik graag verbeterd wil zien, dan heb je het bijvoorbeeld over de randvoorwaarden om spelers beter te maken en de mogelijkheid om de selectie volgend jaar van vers bloed te voorzien."

"Maar ik heb het over het algemeen goed naar mijn zin hier, ik werk met veel plezier samen met mijn staf en spelers."

Kishna kan rentree maken op trainingskamp

Zaterdag vertrekken Groenendijk en zijn selectie naar het Turkse Belek voor een trainingskamp. Er staan oefenwedstrijden gepland tegen Trabzonspor (8 januari) en Istanbul Basaksehir (11 januari), de club van voormalig ADO-speler Eljero Elia.

Ricardo Kishna is een van de 27 spelers die meegaat naar Belek. De 23-jarige aanvaller, die wordt gehuurd van Lazio, is hersteld van de zware kruisbandblessure die hij begin vorig seizoen opliep. Mogelijk maakt hij in een van de oefenwedstrijden zijn rentree.

De eerste Eredivisie-wedstrijd van ADO in 2019 is op zaterdag 19 januari thuis tegen VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie